Sahaya telefonlu polis girdi

Hakemler Furkan Aksuoğlu, Yiğit Çam, Seyfullah Köroğlu ve dördüncü hakem Mehmet Çağatay Lakot'un yönettiği Sinopspor-Yeni Amasyaspor Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçına telefonla konuşan polis damga vurdu. Kimle konuştuğu bilinmeyen polis maç oynanırken sahaya daldı. Hararetli konuşmasına bir süre devam eden polis oyuncuların uyarısıyla hatasının farkına vardı. Polis memuru sahadan çıkarken yan hakemden özür dilemeyi ihmal etmedi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sinopspor bir üst tura yükseldi.
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