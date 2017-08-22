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Sahaya telefonlu polis girdi

Ziraat Türkiye Kupası'nın birinci turunda oynanan Sinopspor- Yeni Amasyaspor karşılaşması ilginç bir görüntüye sahne oldu.

Hürriyet Haber
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Hakemler Furkan Aksuoğlu, Yiğit Çam, Seyfullah Köroğlu ve dördüncü hakem Mehmet Çağatay Lakot'un yönettiği Sinopspor-Yeni Amasyaspor Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçına telefonla konuşan polis damga vurdu. Kimle konuştuğu bilinmeyen polis maç oynanırken sahaya daldı. Hararetli konuşmasına bir süre devam eden polis oyuncuların uyarısıyla hatasının farkına vardı. Polis memuru sahadan çıkarken yan hakemden özür dilemeyi ihmal etmedi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sinopspor bir üst tura yükseldi.

Sahaya telefonlu polis girdi

 

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