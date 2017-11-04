Sahaya indi ortalık karıştı! Maradona...

Geçtiğimiz mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Birinci Lig (2. seviye) ekibi Al Fujairah ile anlaşan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona bugün yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
Herkesin ilgi odağı olan Maradona yüzünden karşılaşma normal süresinde başlamadı. Dünya futbolunun efsane ismine çeşitli hediyeler verilirken, Maradona büyük ilgi gördü ve tribünler onun sayesinde doldu.
İlk yarı 1-0 önde kapatan Al Fujairah ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da maç 1-1 sona erdi. Maradona golün ardından takım menajeri Yousuf Abdullah ile büyük bir sevinç yaşadı.