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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Sahaya giren Manchester City taraftarı utancından polisliği bıraktı!

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Sahaya giren Manchester City taraftarı utancından polisliği bıraktı!

Manchester City'nin 16 Mart'ta Swansea City ile deplasmanda oynadığı ve 3-2 kazandığı FA Kupası maçına sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu. Olaya karışanlar arasında bulunan bir City taraftarının polislik mesleğinden istifa ettiği öğrenildi.

Manchester City'nin 16 Mart'ta Swansea City ile deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 3-2 kazandığı FA Kupası maçına sahaya giren taraftarlar damgasını vurmuştu. Söz konusu karşılaşmada taşkınlık yapan taraftarlara verilen cezalar ise belli oldu.

Sahaya giren taraftarlar arasında yer alan Ellis Bottomley (18), Joseph Eaton (32) ve Andrew Peckitt (53), 3 yıl statlara giriş cezasına çarptırılırken 88'inci dakikada Sergio Agüero'nun attığı galibiyet golüne sevinirken oyun alanına dahil olan 21 yaşındaki polis memuru Harry Eccles hakkında ise 18 aylık şartlı tahliye kararı verildi.

Eccles'in avukatı Lee Davies, kararın ardından yaptığı açıklamada City taraftarı olan müvekkilinin yaşadığı utançtan ötürü Kuzey Galler Polis Merkezi'ndeki görevinden istifa etmek zorunda kaldığını ifade etti.

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Sahaya giren Manchester City taraftarı utancından polisliği bıraktı

Manchester City mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı...

Swansea City 2-3 Manchester City (MAÇ ÖZET)Manchester City, Federasyon Kupası'nda Swansea City'yi 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Liberty Stadı'nda Swansea City'ye konuk olan Manchester City, 20. dakikada Matt Grimes'in penaltı ve 29. dakikada Bersant Celina'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 geride kapadı. Karşılaşmanın 69. dakikasında Bernardo Silva ile farkı bire indiren, 78. dakikada Kristoffer Nordfeldt'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Manchester ekibi, Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun 88. dakikadaki golüyle tur biletini aldı. Agüero, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.
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Manchester Cityden peş peşe 8. galibiyet
Manchester City'den peş peşe 8. galibiyet
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