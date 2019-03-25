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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.03.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray patlaması

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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray patlaması

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray Genel Kurulu'nda başkan Mustafa Cengiz'in yönetimsel olarak ibra edilmemesini eleştirdi.

Instagram hesabından Mustafa Cengiz'in yer aldığı bir paylaşımda bulunan Gökbakar, şu sözleri kullandı;

İki seçimde de oyumu verdiğim, oyumu verirken kabine girme ihtiyacı bile duymadığım açık açık başkanımız olsun dediğim bir insanın bu kadar haksız ve adil olmayan bir şekilde aşağılanması yureğime dokundu...

Gecesini gündüzünü Galatasaray yapmiş, ozellikle şeffaflık ve Galatasaray menfaatleri için çalışan bir insan ve ekibinin bu şekilde ibra edilmemesi malesef hiçbir etik değerle açıklanamaz...

Lise güzeldir, lise özeldir. Galatasaray temellerinin atıldığı yerdir... E tamam tamam da önemli olan Galatasaray değil mi? Galatasaray, Liseliliği değil Galatasaray üyeliği asıl olandır. Galatasaray sadece bir zümrenin değil, bütün gönül verenlerindir. Bugün bu yapılan açıkça Türkiye'nin net bir özetidir aynı zamanda...

Dışlama, ötekileştirme ve nefret ortamı malesef gözleri kör ediyor ve bu kadar güzel işler yapan bir insan ve ekibi bu şekilde muamele görüyor... Ne demisler, yiğidi öldür hakkını yeme... Hayır bir de KİMLERİ KİMLERİ İBRA ETTİNİZ DE MUSTAFA BAŞKANI MI İBRA ETMİYORSUNUZ??? Bu yapılan gerçekten cok ayıp oldu... Ne diyim... Üzulme başkanım sen doğru ve değerli adamsın...

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Şahan Gökbakardan Galatasaray patlaması

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