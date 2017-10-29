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Sahadan atıldılar, koridorda küfürleştiler...

Trabzonspor - Galatasaray maçının 45. dakikasında kırmızı kart görerek atılan Feghouli ve Olcay Şahan koridorda birbirlerinin üzerine yürüyüp küfürleştiler.

Ali Naci KÜÇÜK
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Karşılaşmanın 45.dakikasında gördükleri kırmızı kartla sahadan ihraç edilen Olcay Şahan ve Sofiane Feghouli'nin tartışması sahada bitmedi!

Oyundan atılan ikili koridorda birbirlerinin üzerine yürüyüp küfürleşti.

Olcay ve Feghouli, sahadan atıldıktan sonra İngilizce olarak birbirlerine küfürler savurdu.

Feghouli, gördüğü kırmızı kartın siniri ile " Sana bir şey yapmadım. Gel buraya" diye bağırıp İngilizce küfür etti ( A.... s...) Olcay Şahan ise Feghouli'ye aynı sertlik ve öfke ile karşılık verip " Tamam. Bekle orada, geliyorum" deyip İngilizce küfürler etti ( o.... ç....) Araya girenler iki oyuncunun kavga etmesini engelledi.

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Ali Naci KÜÇÜKGalatasaray
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