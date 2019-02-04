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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.02.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Sahada golcü, evde müzisyen

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Sahada golcü, evde müzisyen

Ümraniyespor'un Brezilyalı golcü oyuncusu Leandrinho, boş zamanlarını müzikle değerlendiriyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Leandrinho, yeşil sahaların stresini müzikle atıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Leandrinho lakaplı Leandro Barrios Rita Dos Martires, röportaj sırasında, ülkesinde de kullanılan Afrika kökenli müzik aleti "banjo" çalıp vatandaşı Michel Telo'nun "Ai Se Eu Te Pego" şarkısını seslendirdi. Brezilyalı oyuncu, golcü kimliğinin yanında bu konudaki iddiasını da ortaya koydu.

Müziğe ilgisinin 13 yaşında başladığını belirten Leandrinho, "Gitar çalmayı, müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Boş zamanlarımda evde müzik enstrümanlarımla ilgileniyorum. Evimde 7 tane gitarım var. En büyük hobim gitar çalmak. Brezilya'da şarkıcı olan birçok arkadaşım var. Çaldığım gitarlar ülkemin geleneksel müzik aletleri. Türk müziğini de seviyorum. Ancak herhangi bir parçayı çalmayı hiç denemedim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Denizlispor, Sivasspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giyen forvet oyuncusu, Türk yaşam tarzına çok çabuk uyum sağladığını ifade etti.

Türkiye için söylenecek kötü herhangi bir şeyin olmadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok mutluyum. Buranın yaşam tarzını çok benimsedim. Daha önce Denizli'de, Sivas'ta ve Karabük'te yaşadım. Her yere uyum sağlamayı başardım. Yalnızca Karabük'te olduğum dönemler takımın kötü gidişatından dolayı iyi geçmedi. Şimdi İstanbul'dayım. Burası harika bir şehir. Türkiye'de daha fazla kalmak istiyorum." diye konuştu.

Sahada golcü, evde müzisyen

"Trabzonspor'u elemek istiyoruz"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacakları mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, bordo-mavili takımı eleyerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Leandrinho, Ümraniyespor'un Türkiye Kupası'nda ilk kez çeyrek finale kaldığını hatırlatarak, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Bunu herkes biliyor. Ancak eşleşme bizim adımıza tuhaf karşılanmadı. Önceki turda Fenerbahçe'yi eledik. Rakibimizin çok kaliteli oyuncuları var. Trabzonspor'u elemek için elimizden geleni yapacağız. Kupada tarih yazmaya devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Takım olarak rakip seçmediklerini anlatan tecrübeli futbolcu, "Bizim için her takım eş değerde. Elbette Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Rakibimiz önce Fenerbahçe'ydi, şimdi ise Trabzonspor. Aynı şekilde onları da elemek istiyoruz. Fenerbahçe'yi yıkan golü attım. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine gol atmak elbette onur verici. Tüm takımı mutlu ettiğimi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz"
Leandrinho, Spor Toto 1. Lig'i ilk iki sırada bitirerek Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

Takımlarının geçen sezon uzun süre zirvede kaldığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Geçen sezon takımda değildim. Takımım, play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı. Bu yıl hedefimiz ilk iki sırada olmak. Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Bu takımın bir parçası olduğum için diğer arkadaşlarım gibi ben de Süper Lig'de olmak istiyorum. Umarım bunu başarırız."

Brezilyalı golcü, sahada her zaman yüzde 100'ünü vermek için çaba gösterdiğini vurgulayarak, "Forvet oyuncusu olduğum için gol atmak benim için elbette çok önemli. Her zaman gol atmanın yollarını ararım, çabalarım. Gol atamadığımda gol pasları vermeye gayret ediyorum. Bu da gol atmak kadar değerli." diye konuştu.

Leandrinho, Ümraniyespor'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar takımda kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

 

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