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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Saha kenarında Aykut Kocaman - Şenol Güneş rekabeti!
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Sıradaki Haber:Akhisarspor'un konuğu Konyaspor!

Futbol
aa-spor
22.02.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Saha kenarında Aykut Kocaman - Şenol Güneş rekabeti!

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 2 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, 16'sı Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 19 kez takımlarının başında karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 8 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı saha kenarında 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 5 maçta da berabere kaldı.

Aykut Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemlerde birbirleriyle rakip oldu.
Kocaman ve Güneş ilk kez, 23 Ocak 2005'te Türkiye Kupası maçında teknik adam olarak karşı karşıya geldi. Bu maçta Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, Kocaman'ın ekibi Malatyaspor'u 2-0'la geçerek tur atladı.
İki teknik adam, 13 yıl önce başlayan saha kenarındaki rekabette, 20. randevuya 25 Şubat'ta Dolmabahçe'de çıkacak.

KOCAMAN, FENERBAHÇE'DE BİR KEZ KAYBETTİ

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, Şenol Güneş'in takımlarına karşı geçmişte başarılı bir performans ortaya koydu.
Kocaman, 2010 yılında ilk kez başına geçtiği Fenerbahçe'yle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'a karşı 7 kez mücadele etti. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti, bir kez mağlup oldu.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Kocaman'ın Fenerbahçe'sine karşı tek maça çıktı ve sarı-lacivertliler bu sezonun ilk yarısında Süper Lig'deki karşılaşmayı Kadıköy'de 2-1 kazandı.

Güneş'in, Kocamanlı Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyeti Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde oldu. Bordo-mavili ekip, Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da sahasında 3-2 yendi. Daha sonra Kocaman, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 7 maçta da Şenol Güneş'e galibiyet sevinci yaşatmadı.

GÜNEŞ, KOCAMAN'A KARŞI BEŞİKTAŞ'LA 2 GALİBİYET ALDI

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlara karşı 7 maçta 2 galibiyet elde etti.
Atiker Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde Kocaman, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'a karşı, ligde 5-1 ve 4-0 gibi farklı yenilgiler yaşadı. Buna karşın Kocaman'ın öğrencileri, Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş'ı ikisi Türkiye Kupası, biri Süper Lig olmak üzere 3 defa mağlup etti, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman, bu sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'nin başında, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı karşısında galibiyet sevinci yaşadı.

KOCAMAN'IN 20. DERBİSİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kariyerinin 20. derbisine çıkacak.
Sarı-lacivertlileri 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra tekrar bu sezon başına geçen Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 19 derbide takımıyla 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Kocaman, Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'a karşı 9 derbide sadece 2 kez kaybetti. Tecrübeli teknik adam yönetiminde sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 5 galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, Kocaman'la Galatasaray'a karşı çıktığı 10 derbide ise 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı, 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

GÜNEŞ'LE DERBİLERDE 6 GALİBİYET

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 12 derbinin 6'sını kazandı.  Söz konusu derbilerde Beşiktaş, üçer beraberlik ve yenilgi aldı.
Güneş'in çalıştırdığı Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 7 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik elde etti. Beşiktaş, Güneş döneminde sarı-lacivertlilere
3 maçı ise kaybetti.

Beşiktaş, Şenol Güneş döneminde Galatasaray'a hiç yenilmedi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla Galatasaray derbilerinde 4 galibiyet alırken, bir maç ise beraberlikle sona erdi.

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