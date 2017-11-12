Basketbol Süper Ligi’nin 6.haftasında Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi.Efsanevi satranç oyuncusu Bobby Fischer’ın hocası olan ve geçtiğimiz ay vefat eden Satranç Ustası Peder William Lombardy, 64 karelik kralların oyununu “Sadece 4 hamle sonra düşünmen gereken 300 milyar seçeneğin oluyor.” diye tanımlamış. Olasılık ustalarının, basketbol parkelerindeki yansımalarına gelirsek, Obradovic ve Blatt’in mücadelelerinin yoğunluğunun, 1972 Spassky-Fischer final maçlarından çokta farklı olmadığını görebiliriz. Basketbol Süper Ligi’nin 6.haftasında Darüşşafaka ve Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi.Darüşşafaka-Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş maça Melli’siz başladı. Koç Obradovic, Brose karşısında 8 dakikalık harika performans gösteren Ahmet Düverioğlu’na şans verip, iki uzunlu 5’iyle ribaunt üstünlüğünü ele geçirmek istedi. Darüşşafaka aldığı ribauntları Wilbekin’in hızıyla birleştirebiliyor. EuroLeague yorgunu olan takım için, koşan bir rakibin ciddi problemler yaratabileceğini tahmin ediyorduk. Datome’nin erken 2 faul almasıyla savunmada yumuşama ibareleri gösterilmesine rağmen, kenardan Thompson’ın oyuna girmesiyle yavaşlayan hücum tekrar canlandı ve ilk periyot 15-18 sona erdi. Bununla birlikte, Daçka’nın savunmadaki hareketli elleri ve Wilbekin’in sayı ürettikçe artan özgüveniyle fark açılmaya başladı.

Fenerbahçe Doğuş tarafıysa, ikinci çeyreğin ilk 4.30 dakikasında skor üretemedi ve 13 sayılık seriye engel olamadı. Top paylaşımında krize girildiği anlarda başvurulan, Vesely ve 4 pas istasyonlu 5’le Sarı-Lacivertliler reaksiyon gösterdi. Ama Darüşşafaka atletizmini tekrar hatırladı. Fenerbahçe Doğuş’ta sinirlerine hakim olamayan Vesely, kendisini kafa-kola alan Doğuş’u itip diskalifiye oldu. Wilbekin’in son saniyedeki özgüven üçlüğüyle, ilk yarı 45-33 Daçka üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-Lacivertlierin, 6 asiste karşılık 9 top kaybı yapması 12 sayılık farkın çıkmasındaki anahtar faktör oldu.

İkinci yarıya uzun olarak Thompson ve Dixon-Nunnally-Melih-Wanamaker gardlarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş kaos yarattı. Tek uzunun dolaşması sayesinde yaratılan boşluklar, sürekli potaya penetrelerle cezalandırıldı ve fark 2 sayıya kadar indi. Datome’nin oyuna girmesiyle, toplu koşular yerine daha fazla set hücumları izlemeye başladık. Son çeyrekte Rus ruletine dönen oyun, atletizm farkıyla Darüşşafaka’ya yaklaşmaya başladı. İki koçun da aldığı molalardan takımların dönüşü tüm oyunun özeti gibiydi. 4 çeyreklik şölen sonunda; 1 diskalifiye, 3 faul dışı kalan oyuncu vardı. Maçın adamı olan Wilbekin’ın 30 sayı, 3 asisti galibiyeti getirdi.

Basketbol Süper Ligi’nin 6.haftasındaki Darüşşafaka-Fenerbahçe Doğuş arasındaki müsabakayı, ev sahibi 84-78 kazandı. Bobby Fischer’ın, 1972 finallerinde öne geçtikten sonra söylediği “Milyarlarca olasılık ama sadece tek doğru hamle vardır.” sözlerindeki gibi doğru hamleyi bulan koç kazandı.