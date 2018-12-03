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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
03.12.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Sağlam'ın koltuğuna 3 aday!

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Sağlam'ın koltuğuna 3 aday!

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Kayserispor’da yeni teknik patron perşembe günü işbaşı yapacak. Yönetim 3 aday belirledi...

Kayserispor’dan ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Shabab, takımına transfer olan Marius Sumudica’nın bu kulüple 2 yıllık sözleşmesinin bulunması üzerine sarı kırmızılı yöneticiler Mesut Bakkal ve İbrahim Üzülmez’le de görüşme yaptı.Sarı kırmızılı kulübün futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar’ın görüştüğü Sumudica, ”Al Shabab kulübüyle 2 yıllık sözleşmem var. Ayrılmama sıcak bakarlarsa Kayseri’ye gelebilirim” yanıtını vererek açık kapı bıraktı. Sumudica, 1 sezon çalıştırdığı Kayserispor’dan ayrıldıktan sonra medyaya, ”İnanın bana Kayseri’yi, Türkiye’yi ve Türk futbolunu çok seviyorum. Burada benim için bir uydu alıcısı ayarladılar ve Türkiye’deki hemen hemen her maçı izliyorum. Hatta Romanya Ligi’nden daha çok izliyorum. Türk insanını çok seviyorum ve bir gün yüzde yüz geri döneceğim. Türkiye’de futbol takipçileri çok çılgın ve bence tam olarak benim gibi bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Ne zaman bilmiyorum fakat Sumudica bir gün Türkiye’ye dönecek. Beni çok iyi hissettiren bir ülke. Kayseri de aynı şekilde. Ben yönetimle konuştum ve iyi ilişkilerle ayrılmak istedim. Çünkü Kayseri’nin bana, benim de Kayseri’ye ihtiyacım olabilir. İki sezon önce ligi 15’inci bitirmiş Kayserispor’u uzun süre ilk 6 takım içinde tuttum, sezonu da 9’uncu bitirdik. Bunu herkese gösterdim. Çok yakında Türkiye’ye dönüp orada çalışmak istiyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ama şunu belirtmek istiyorum; Kayseri’de çok saygı duyduğum insanlar var” şeklinde demeç vermişti.

TAKIMI KUPA MAÇINA HAKAN ERTÜRK ÇIKARACAK

Bu arada, sarı kırmızılı takımı çarşamba günü İzmir’de Altay ile oynayacağı karşılaşmaya antrenör Hakan Ertürk çıkaracak. Kayserispor kafilesi yarın aktarmalı olarak uçakla önce İstanbul’a oradan da İzmir’e geçecek. Sarı-Kırmızılılar, kupa maçı dönüşü yeni teknik direktörleri ile Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

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