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Sağlam'a ihtar! Yeni Malatyaspor'da...

Evkur Yeni Malatayaspor, tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a ihtar çekmeye hazırlanıyor.

Hürriyet Haber
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TFF kayıtlarına sözleşmesinin feshedildiğiyle ilgili bilgi düştü; ancak tek taraflı fesihden kaynaklanan 150 bin Euroluk tazminat Malatyaspor'un hesabına yatırılmadı.

Kırmızı sarı siyahlı kulübün yetkilileri Pazartesi günü Ertuğrul Sağlam'ın avukatına ihtarname göndererek, 150 bin Euro'nun 3 gün içerisinde kulübün hesabına yatırılmasını talep edecek.

Bu akşam yapacağı Bursaspor maçına konsantre olan Malatyaspor'da yönetim, maçtan sonra, yenik teknik adam arayışları çerçevesinde ilk olarak, geçen sezon TFF 1. Lig'de takımı şampiyon yapan İrfan Buz'la görüşecek. (Ajansspor)

Ertuğrul SağlamYeni MalatyasporAnadolu Kulüpleri
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