Sağlam: 'Son dönemlerde ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz'

İnönü Stadı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Ertuğrul Sağlam, 5 Eylül 2012'de hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu rahmetle, saygıyla andığını ifade etti.

Sağlam Yeni Malatyaspor'lu Futbolcular ile aralarında turnuva gerçekleştirdiğini söylerken, şampiyon olan tarafa çeşitli kitap hediye etti.

Yabancı futbolculara da Türkçe, İngilizce, Fransızca sözlük verdi. İdman öncesi bir esnaf tarafından futbolculara baklava ikram edildi.

11 Eylül'de oynanacak olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Malatyaspor'da milli takımlara giden futbolcuların zamanında döndüğünü belirten teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, bu durumun hazırlıklarını eksiksiz yapabilmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

Sağlam, "Yurt dışına, Güney Amerika'nın en ücra köşesine giden Mina bile antrenman saatinde hazır bulundu. Bütün futbolcularımız antrenmana katıldı. Bu tabi güzel bir olay. Oyuncuların profesyonelliği ve olayı sahiplenmesi açısından bizi mutlu ediyor. Khalid Boutaib ile Sadio Diallo milli maçları var. Onlarında aramıza katılmasından sonra dışarıda hiç oyuncumuz olmadan, sağlık odasında doktorumuzun yanında oyuncumuz olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"DEPLASMANDAN İYİ BİR SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, amaçlarının Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanıp, deplasmandan kendilerini mutlu edecek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak, camianın ve taraftarların motivasyonunu daha da yukarıya çıkaracak sonuçla dönmek olduğunu ifade etti.

"KENAR VE FORVET İÇİN ARAYIŞIMIZ VAR"

Sağlam, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çok fazla vaktimiz kalmadı. Kenar ve forvet oyuncu arayışımız var, çift yönlü bir oyuncu olursa, hem bir oyuncuyla bu işi halletmiş oluruz hem de kulübü ekonomik külfetten de kurtartmış oluruz. Biz transfere bu açıdan da bakmak istiyoruz. İnşallah belirlediğimiz isimler üzerinden birisiyle anlaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNDAKİ HERKES BU SORUNDAN ŞİKAYETÇİ"

Ertuğrul Sağlam, futbolcu yetiştirebilmek için alt yapının önemine dikkat çekerek bu konuda şunları söyledi:

"Maalesef son dönemlerde ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz. Futbolcu yetiştirmek için, futbolcuyu yetiştirebileceğiniz ortamı öncelikle hazırlamanız gerekir. Öncelikle o futbolcuların sağlıklı bir ortamda, çok düzgün bir ortamda, bilimsel yöntemlerle gelişmesini, yetişmesini sağlayabileceğiniz ortamı hazırlamak lazım. Altyapılarda ciddi bir organizasyon içerisine girilmesi gerekir. Bunu yapmak içinde önce tesis ve daha sonrasında da eğitici kalitesini artırmak gerekir. Aslında olaya bu açıdan baksak, eğitsek, biz bu ortamı gençlerimize, çocuklarımıza hazırlayabilsek o zaman şu bir gerçek ki daha fazla sayıda yetenekli oyuncumuzun gelişmesini ve yetişmesini sağlayabileceğiz. Çok sayıda oyuncumuz belki de yukarıya çıkabilecek. Ama bunu yapamadığımız için maalesef alttan da oyuncu çıkmıyor. Alttan da oyuncu çıkmayınca işte hepimizin dertlendiği 'yukarıya oyuncu çıkaramıyoruz, dolayısıyla oynatacak yerli oyuncu bulamıyoruz' sıkıntısı baş gösteriyor. Belki de alttan daha fazla oyuncu yetiştirebilsek, bugün her takımda daha fazla yerli oyuncu olabilir. Sonuçta bugün Türk futbolundaki herkes bu sorundan şikayetçi. Onun çözümünü bulmak lazım. Bunun çözümünü bulacak insanlarda bence futbolu yönetenlerdir. Onlar çözümü ortaya koyacak, bizlerde destek olacağız, uygulamaya koyacağız. Uzun vadeli plan, program içerisinde bu sorunu halledebiliriz."