Safranbolu Belediyespor BAL Ligi'ne Yükseldi
Karabük Amatör Kümede mücadele eden Safranbolu Belediyespor, şampiyon olarak BAL Ligi'ne yükseldi.
Karabük Amatör Kümede mücadele eden Safranbolu Belediyespor, şampiyon olarak BAL Ligi’ne yükseldi.
Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanan ve normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmaların ilk devresinde attığı tek golle Yaylacık Gençlik Spor’u mağlup eden Safranbolu Belediye Spor adını BAL Ligi’ne yazdırdı.
Şampiyonluk kupasını Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.Fatih Ürkmezer’in elinden alan oyuncuların mutluluğu gözlerden kaçmazken, şampiyonluk kutlamaları Safranbolu kent meydanında saatlerce sürdü.
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