Safkanlar bu kez 15 Temmuz Şehitleri için piste çıkıyor!

15 Temmuz darbe kalkışması gecesinde vatanı için canlarını veren, Aziz Şehitlerimizin hatırasına Ankara ve İstanbul’da koşular düzenlenecek.

ANKARA VE VELİEFENDİ'DE BÜYÜK HEYECAN

15 Temmuz Şehitler Koşusu ilk olarak 14 Temmuz Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek. 75. Yıl Hipodromu’nda saat 17.00’de start alacak G2 koşuda 2 Yaşlı İngiliz tayları mücadele edecek. Çim pistte 1200 metre mesafede yapılacak koşuya; BOLD BOY, EĞİL ATEŞİ, FEARLESS ACTION, MAICON, WORLD FAST, YAMANLARBEYİ, YOU NEVER KNOW, CEKU, MINE OF FIRE ve TINAS RÜZGARI isimli 10 safkan katılacak.



Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.00’de gerçekleşecek G1 koşu, sentetik pistte 2100 metre mesafede gerçekleşecek.

Mücadeleye şu safkanların kaydı yapıldı; AVUKAT, BECERİKLİHAN, CORCOVADO, DİDACTİC, ECO LION, EL NINO, KING SERKAN, KOBRA, ÖMER IN MY HEART, SHARPA, TANCAN BEY, URLA FIRTINASI ve RUN FOR DERYA.