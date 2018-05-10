Saffet Akkoyun, Sarıyer'de başkanlığa yeniden aday!
Sarıyer Spor Kulübü’nde 20 Mayıs 2018’de yapılacak olan olağan genel kurul öncesi Başkan Saffet Akkoyun yeniden başkanlığa aday olduğunu bildirdi.
Saffet Akkoyun yaptığı açıklamada, “1 sene yöneticiliğini, 6 sene de başkanlığını yapmaktan gurur duyduğum Sarıyer Spor Kulübü’nün 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurulunda tekrar aday olduğumu tüm kamuoyuna ilan ederim” ifadelerini kullandı.
Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar’da başkanın kulübe büyük emekler verdiğini belirtirken, “her zaman kendisine destek olacağız. Kazananın Sarıyer olması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürerek en kısa zamanda Sarıyer’i bir üst lige çıkaracağız” dedi.
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