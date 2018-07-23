Safet Susic: Akhisar artık hücum oynayacak!

O artık bizden biri... Hiçbir zaman popülist olmadı, çalıştığı takımlarda her zaman gerçekçi açıklamalarıyla ön plana çıktı. Alanya’dan sonra Akhisar’ın başına geçen Safet Susic, hedeflerini Fanatik’e anlattı. Akhisar’da Okan Buruk’la yollar ayrıldıktan sonra kendisine teklifi geldiğini anlatan Bosnalı çalıştırıcı, bu teklifi fazla düşünmediğini belirtti ve ekledi: “Yardımcılarım Fevzi ve Emrah bu kulüpte daha önce çalışmışlardı. Onlar aracılığıyla benimle kontak kuruldu. Zaten ben de Akhisar’ın nasıl bir takım olduğunu biliyordum, bu nedenle fazla düşünmeme gerek yoktu. Kabul ettim ve hemen işe koyulduk.

‘SÜPER KUPA’YA KADAR...’

İlk kampımız çok olumlu geçti. Transferlerle belki çok çalışamadık ama elimizdeki oyuncuları Avusturya’da oynayacağımız hazırlık maçlarında değerlendirebilecek duruma getirdik. Şimdi aramıza katılan yeni oyuncular da var. Daha verimli bir kampla sezona hazırlanacağız. Tabii ki hemen Ağustos ayının başında Galatasaray’la oynayacağımız bir kupa maçı var. Biz o maça kadar her anlamda hazır olmak istiyoruz.

‘GALATASARAY’I YENMEK İSTİYORUZ’

Süper Kupa çok önemli bir sınav olacak. Çünkü o maçta son şampiyonla karşılaşacağız. Galatasaray şu anda belki de lige en hazır takım. Çünkü korudukları, hatta güçlendirdikleri bir takımları var. Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adama sahipler. Orada kendimizi daha net göreceğiz. Elbette en iyi şekilde oynayarak o kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

‘ÖNCELİĞİMİZ LİG OLACAK’

Ben bir takımın başına geldiğimde önce oyuncu grubunu her şeyiyle tanırım. Sonrasında da hedefi belirlerim. Bunu yaparken de asla ve asla hayal satmam. Kulübün başarabileceklerini doğru şekilde anlatmaya çalışırım. Şimdi Akhisar’da da bunu yapıyorum. Zaten bu kulüple hemen anlaşmamız da bu fikirlerimin örtüşmesinden kaynaklı. Akhisar uzun süredir bu ligde hayal satmadığı için kalıcı olmayı başardı. Ayakları yere basan bir kulüpteyiz, biz de sağlam bir takım olacağız.

‘HATAYA YER YOK’

Avrupa’da başarı hedeflediğini açıkladıktan sonra oynadığı ligde küme düşen birçok takım oldu. Bunun örnekleri Türkiye’de de var Avrupa’da da. Biz bu hataya düşmek istemiyoruz. Önceliğimiz lig olmalı. Ligde sağlam bir pozisyonda olursak dışarıya karşı da sağlam durabiliriz. Çünkü eğer yeniden Avrupa’da olmak istiyorsanız ligde başarılı olmak zorundasınız. Şu an için ligde de üst sıralarda oluruz diyemeyiz. Ortalarda, sıkıntısız duran bir takım olmak istiyoruz. Avrupa’da rakiplerimizi gördükten sonra daha net konuşabiliriz. Ancak en az iki iyi takımla grupta karşılaşacağız bundan şüphe yok.

‘HER ZAMAN OFANSİF'

Bosna Milli Takımı’nın başındayken mesela elemelerde 30 gol atmıştı takımım. Belki çok gol de yedik ama hep üreten bir takım olduk. Alanya’da da öyleydik, yediğinden bir fazlasını atmaya çalışan bir ekip. Akhisar’da da mantalitemiz farklı olmayacak.

'RAKAMLAR DEĞİL OYUNCULAR'

Ben sisteme inanmam. Benim için o rakamların bir önemi yok. 4-2-3-1 ya da 4-3-3 bunlar yalnızca birer rakam. Ben oyunculara inanırım. Onların yapabileceklerine. Akhisar bugüne kadar bekleyen, hızlı hücumlarla atağa çıkan bir takım olabilir. Ancak benim oyun anlaşıyım farklı. Ben futbolcuyken de hocalığa başladıktan sonra da hiçbir zaman sürekli defansı düşünen, bekleyen bir takımın içinde olmak istemedim. Her zaman ofansı düşünen, sonuca nasıl gideceğini bilen bir felsefem var. Bunu da şimdi Akhisar’a empoze etmeye çalışacağız. Bekleyen değil, oynayan bir takım yani.

‘İLK İŞİM STADI GEZMEK'

Akhisar’a imzaya gittiğimde ilk sorduğum şey stattı. Hemen gidip stadı gezdim ve çok etkilendim. Çok güzel bir stat yapılmış. Biz de şimdi o stada taraftarların keyifle gelebilmesi için çalışacağız. Beklentilerin farkındayım ve ortaya izlemesi keyif veren bir takım olacağız.

‘TÜRKİYE’DE KALİTE ÇOK YÜKSELMEDİ'

Türk futbolu elbette eskiye göre daha iyi bir yerde. Ancak bir gerçek var ki futbolu kaliteli hale getiren kaliteli oyunculardır. Böyle düşündüğünüzde dünyadaki kaliteli oyuncuların büyük kısmı majör liglerdeler. Türkiye’de de bu tip oyuncular var ama sayıları bu açıdan az. O yüzden ligin kalitesinin çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz.

'EMRE AKBABA İÇİN TAM ZAMANI’

Emre Akbaba ile çalıştım. şimdilerde adı transferde çok sık bir şekilde geçiyor. istanbul takımlarının onu alması bence çok mantıklı bir hamle olur. Onunla ilgili kafamda hiçbir soru işareti yok. Çünkü o gerçekten çok özel bir oyuncu. ekstra özelliklere sahip. Topu alması, çevre kontrolü, oyun görüşü... daha sayabileceğim birçok özellik var. Kendisini çok geliştirdi ve komple bir futbolcu oldu artık. eğer bir transfer yapacaksa onun için tam zamanı.

‘KUPADA FAVORİM BREZİLYA’YDI'

Fransa’nın dünya Kupası’nı kazanması benim için büyük bir sürpriz değil. Ancak küçük bir sürpriz diyebilirim. Çünkü ben açıkçası Almanya, Arjantin, ispanya... Hatta daha yüksek ihtimalle Brezilya’nın kazanmasını bekliyordum. Bu yüzden küçük bir sürpriz oldu diyebilirim. Güzel bir turnuva geride kaldı. Fransa güçlü fiziğiyle başarıya ulaştı. zaten Mbappe gibi ne olduğu belli olmayan (Gülüyor) bir oyuncuya sahipler. Onları tebrik ediyorum.

‘BEN MODRİC’İ DEĞİL HAZARD’I BEKLİYORDUM'

Turnuvanın oyuncusu Modric seçildi. Fakat ben Hazard’ın seçilmesini istiyordum. Çok ekstra bir turnuva oynadı. Tabii ki Modric bu ödülü hak etti, ancak bana göre Hazard da seçilebilirdi. O spekteküler bir oyuncu. Bu dünya Kupası’nda dünyanın en iyilerinden biri olduğunu gösterdi bence. (Fanatik)

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