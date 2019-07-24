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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Safet Hadzic: "Sürpriz yapmak ve turu geçmek için..."

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Safet Hadzic: "Sürpriz yapmak ve turu geçmek için..."

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında perşembe günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Olimpija Ljubljana’da, Teknik Direktör Safet Hadzic açıklamalarda bulundu.

Rakipleri Yeni Malatyaspor’u tanımadıklarını kaydeden Hadzic, "Rakip takım bizim için bilinmiyor. Çünkü kadrolarında çok fazla değişiklik oldu. Aynı zamanda takımın başına yeni bir antrenör geldi. Farklı bir oyun sistemine sahipler. Kamptaki hazırlık maçlarını izledik ve bazı tespitlerimiz oldu. Ancak takımın ne şekilde bir sistem ve oyuncu kadrosuyla mücadele edeceğini bilmiyoruz. Mali durumları ve güçlü Türk ligleri göz önüne alındığında maçın favorisinin onlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak oyuncularıma inanıyorum. Sürpriz yapmak ve turu geçmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Hadzic kendi liglerinde oynadıkları ilk 2 maçı kazandıklarını ve iyi bir kadroya sahip olduklarını da belirterek şunları söyledi:

"Elimizdeki oyuncular gerçekten kaliteli. Sahada ne yapacağını bilen ve şu an için başarılı olan pozitif bir oyuncu grubu oluşturuldu. Futbolcularımın Malatya karşısında ilk maçta sahada elinden geleni yapacağına inanıyorum. Ligdeki ilk 2 maçımızı da kazanarak iyi başlangıç yaptık. İlk maçtan avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Umarım her şey bizden yana olur."

Olimpija Ljubljana Malatyaya geldi
Olimpija Ljubljana Malatya'ya geldi

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Safet Hadzic: Sürpriz yapmak ve turu geçmek için...

 

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