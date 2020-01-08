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GeriFutbol Sadio Mane 50 Gole Ulaştı, Liverpool tarihine geçti!
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Futbol
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:58,Son Güncelleme:/

Sadio Mane 50 Gole Ulaştı, Liverpool tarihine geçti!

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Sadio Mane 50 Gole Ulaştı, Liverpool tarihine geçti!

Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Sadio Mane, attığı gollerle Liverpool tarihine de adını yazdırmış durumda.

Liverpool’un Senegalli yıldızı Sadio Mane,takımının Leicester City’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kaydettiği golle Liverpool formasıyla Premier Lig’deki 50. golüne ulaşmıştı.

2016 yazında Kırmızılar’a katıldığından bu yana form çizgisini en üst seviyelere çıkaran Mane, Afrika'da da yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Sadio Mane'nin hayatına bir göz atıyor ve nasıl Liverpool tarihine geçtiğine tanıklık ediyoruz...

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