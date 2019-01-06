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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
06.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Sadık'tan Malatyaspor'a veda mesajı!

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Sadık'tan Malatyaspor'a veda mesajı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'nin kampına katıldı ve 4,5 sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor'a veda mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Sadık, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp oteline gitti. 

Sadık Çiftpınar, otelde idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal tarafından karşılandı. Yanal, Sadık'a, "Allah uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamanı nasip etsin." dedi. 

Sadık Çiftpınar ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle 4 sezon boyunca formasını gururla taşıdığım, 2 şampiyonluk yaşayıp sayısız mutluluk ve gururu paylaştığım Malatyaspor'dan yeni hedefler doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Malatya'da bulunduğum 4 sene boyunca bana desteğini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız Adil Gevrek, Malatyaspor'a kazandırılmamda en büyük paya sahip, sevgili ağabeyim Ali Ravcı, kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın, emektar personelimiz, çalışma fırsatı bulduğum tüm hocalarım, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarım, şehrin önde gelen siyasileri ve bürokratları, Malatyalı tüm hemşehrilerim ve de büyük Malatyaspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İstemeden birilerini üzdüysem, kırdıysam affola. Benden yana tüm haklarım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun." 

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