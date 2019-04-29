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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
29.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sadık'ı kim yaktı?

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Sadık'ı kim yaktı?

Bugün verilecek temsilci raporu sonrası durumu perşembe belli olacak.

Yasak olmasına rağmen ‘karma alan’da açıklama yapınca ağır ceza riskiyle karşı karşıya kaldı.

TFF Hukuk Kurulu bugün Sadık’ı PFDK’ya sevk edecek ve savunma isteyecek. 4 ila 12 maç ceza alması muhtemel olan Sadık için hafifletici sebepler göz önünde tutulursa bu rakam düşebilir.

F.BAHÇE -Trabzon maçında son saniyede gelen gol kadar konuşulan diğer olay, kırmızı kart gören Sadık’ın karşılaşma sonrası medyaya açıklama yapmasıydı. Disiplin Talimatı’nın 21. maddesine göre; maçtan ihraç edilen kişiler flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar.

F.Bahçeliler soruyor...

SADIK’ın açıklama yaptığı yer ‘karma alan’ diye tabir edilen bölge idi. Disiplin Talimatnamesi’nin ‘Cezaya ve Tedbire Uyulmaması’ başlıklı 50. maddesine göre futbolcuya 4 ila 12 maç arası ceza verilmesi söz konusu. 4 maçlık ceza dahi sezonu kapatması anlamına geliyor. Şimdi herkes “Sadık bunu bilmiyor muydu? Kulüpten niye kimse uyarmadı?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Dusko Tosic örneği

TEMSİLCİ raporları doğrultusunda Sadık bugün PFDK’ya sevk edilecek ve savunma istenecek. F.Bahçe’nin, “Oyuncu demeç vermedi, forma imzalarken sorulan soruya yanıt verdi” diyeceği belirtildi. 2017’deki Beşiktaş-F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic, başkasının akreditasyon kartıyla derbiyi izlemiş, temsilci bunu raporuna yazmadığı için 45 bin TL para cezası almıştı.

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