Sadık'ı kim yaktı?
Bugün verilecek temsilci raporu sonrası durumu perşembe belli olacak.
Yasak olmasına rağmen ‘karma alan’da açıklama yapınca ağır ceza riskiyle karşı karşıya kaldı.
TFF Hukuk Kurulu bugün Sadık’ı PFDK’ya sevk edecek ve savunma isteyecek. 4 ila 12 maç ceza alması muhtemel olan Sadık için hafifletici sebepler göz önünde tutulursa bu rakam düşebilir.
F.BAHÇE -Trabzon maçında son saniyede gelen gol kadar konuşulan diğer olay, kırmızı kart gören Sadık’ın karşılaşma sonrası medyaya açıklama yapmasıydı. Disiplin Talimatı’nın 21. maddesine göre; maçtan ihraç edilen kişiler flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar.
F.Bahçeliler soruyor...
SADIK’ın açıklama yaptığı yer ‘karma alan’ diye tabir edilen bölge idi. Disiplin Talimatnamesi’nin ‘Cezaya ve Tedbire Uyulmaması’ başlıklı 50. maddesine göre futbolcuya 4 ila 12 maç arası ceza verilmesi söz konusu. 4 maçlık ceza dahi sezonu kapatması anlamına geliyor. Şimdi herkes “Sadık bunu bilmiyor muydu? Kulüpten niye kimse uyarmadı?” sorusunun cevabını merak ediyor.
Dusko Tosic örneği
TEMSİLCİ raporları doğrultusunda Sadık bugün PFDK’ya sevk edilecek ve savunma istenecek. F.Bahçe’nin, “Oyuncu demeç vermedi, forma imzalarken sorulan soruya yanıt verdi” diyeceği belirtildi. 2017’deki Beşiktaş-F.Bahçe maçında kırmızı kart gören Dusko Tosic, başkasının akreditasyon kartıyla derbiyi izlemiş, temsilci bunu raporuna yazmadığı için 45 bin TL para cezası almıştı.
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