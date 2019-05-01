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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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01.05.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Sadık'a verilecek ceza belli oldu

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Sadık'a verilecek ceza belli oldu

Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesine rağmen yayıncı kuruluşa röportaj veren Sadık Çiftpınar'ın 4-12 maç arasında ceza alacağı öne sürülmüştü.

Ancak korkulan olmadı. Yıldız futbolcu 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Sadık bu nedenle sadece para cezalı alacak. Volkan Demirel ise aynı maç sonrasında 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık oldu.

KARAR YARIN

Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Üç isim hakkında karar yarınki PFDK toplantısından sonra açıklanacak.

Sadık Çiftpınar Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına bu açıklamaları yapmıştı...

Sadık Çiftpınar'dan kırmızı kart açıklaması!Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'in 30. hafta maçında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu Sadık Çiftpınar ise mücadelede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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Sadıka verilecek ceza belli oldu

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