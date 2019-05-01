Sadık'a verilecek ceza belli oldu
Hafta sonu oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesine rağmen yayıncı kuruluşa röportaj veren Sadık Çiftpınar'ın 4-12 maç arasında ceza alacağı öne sürülmüştü.
Ancak korkulan olmadı. Yıldız futbolcu 'talimatlara aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Sadık bu nedenle sadece para cezalı alacak. Volkan Demirel ise aynı maç sonrasında 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'lık oldu.
KARAR YARIN
Trabzonspor görevlisi Gökhan Kandemir de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Üç isim hakkında karar yarınki PFDK toplantısından sonra açıklanacak.
Sadık Çiftpınar Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına bu açıklamaları yapmıştı...
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