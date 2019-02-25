Sadık maç sonu açıkladı! "Hocamız devre arasında..."
Fenerbahçe'nin savunma oyuncu Sadık Çiftpınar, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ile şaka olmayacağını belirten Sadık, "İlk yarı maça iyi başlamak istiyorduk. Ben dahil çok kötüydük. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Belki buradan galibiyetle dönebilirdik. Devre arasında hocamız bizimle bir konuşma yaptı. Biz de Fenerbahçe ile şaka olmayacağını, küme düşmenin Fenerbahçe ile aynı cümlede geçmeyeceğini gösterdik. Bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
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