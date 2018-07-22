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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
22.07.2018 - 13:56, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması

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Sadık Çiftpınar’ın hedef açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar, yeni sezon hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, “Bu seneki hedefimiz geçen seneki puanın üzerinde bir puan toplayarak, ligi ilk 8 içerisinde bitirmek. Bu yönde de çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu yapabiliriz, açıkçası yapabilecek kalitemiz var” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren E.Y. Malatyaspor'un en dikkat çekici oyuncuları arasında yer alan Sadık Çiftpınar, basın mensuplarına takımdaki son durum, hedefleri, transferle ilgili hakkında çıkan haberler, milli takım hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftpınar, kamp çalışmalarının verimli ve iyi bir şekilde geçtiğini ifade ederek, “Burada çok güzel bir ortam var. Kamp ve futbola çok uygun bir ortam. Geçen senelerde de geliyorduk. İklim şartları bizi çok olumlu yönde etkiliyor. Takımımızla beraber ikinci etap kampımız devam ediyor. Bolu’da da çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım olarak çok sıkı ve iyi çalışıyoruz. Topuk Yaylası’nda da son sürat çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOK BÜYÜK BİR İŞ YAPTIK”

Geride kalan sezon Süper Lig’de ilk kez mücadele etmelerine karşın iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren genç stoper, “Hocalarımızın verdikleri direktifleri sahaya yansıtıp, güzel sonuçlar almak istiyoruz. Geçen sezon 43 puanla ligi 10. sırada tamamladık. Sezon başında Yeni Malatyaspor, ‘ligden düşecek’ takımlardan birisi olarak gösteriliyordu. Biz takım olarak bunu kırdık, beklenilmeyen bir seviyeye geldik. Ligi 10. sırada bitirerek, çok büyük bir iş yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Sadık Çiftpınar, bu sezon üzerine koyarak devam edip ligi ilk 8 içerisinde tamamlamak istediklerini belirterek, şunları söyledi: 
“Bu seneki hedefimiz geçen seneki puanın üzerinde bir puan toplayarak, ligi ilk 8 içerisinde bitirmek. Bu yönde de çalışmalarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunu yapabiliriz, açıkçası yapabilecek kalitemiz var. Hem karakter hem de futbolcu kimliği olarak çok iyi futbolculara sahibiz. İnşallah bunu başarırız ve bizi destekleyip, gönül veren insanları mutlu ederiz.”

“KULÜBÜMÜZ İZİN VERİRSE BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMAK İSTERİM”

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile adı geçen Sadık Çiftpınar, transfer durumuyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: 

“Yeni Malatyaspor’da beşinci sezonum. İlk geldiğim sezon yarım bir devre geçirdim. Sonra 3 sezon sürekli şekilde geçirdim ve bu dördüncü sezonum ama toplamda beşinci sezonum diyebilirim. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; ben Malatyaspor’da çok mutluyum. Benim üzerimde çok büyük emekleri var. Kızımın doğum yeri Battalgazi olarak geçiyor, biz de Malatyalı olduk. Her futbolcunun kendine göre bir kariyer planlaması ve hedefleri var. Şu an içerisinde bulunduğum konum olarak ilgilenen takımlar var ama bunu değerlendirecek olan kulübümüzdür. Başkanımızla da istişare yaptık, şu anda resmi bir durum yok. Menajerlerimiz aracılığıyla arayan takımlar oluyor ama bunu değerlendirecek kişi ben değilim. İş son noktaya gelir, kulübümüzü tatmin edecek bir rakam olur, başkanımız ve yönetimimiz karar verir. Büyük takımlardan birisi benimle ilgilenecekse ben kulübüme kazandırarak gitmek isterim. Çünkü bu kulüp bana çok şey kazandırdı. 100’e yakın maç oynadım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İki sene çıktığımız ligde kalma başarısı gösterdik. Her zaman Malatyaspor’a kazandırarak gitmek isterim. Kulübümüz izin verirse büyük kulüplerde oynamak isterim. Bu sürece bakıp, değerlendireceğiz. Malatyaspor’da olmaktan mutluyum. Olursa olur olmazsa da Malatyaporlu Sadık olarak mücadelemi vermeye devam edeceğim.”

“AZ GOL YİYİP, ÇOK GOL ATARAK DAHA FAZLA PUANLA LİGİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Başarılı futbolcu, geçen sezon takım olarak iyi savunma yaptıklarını ve ligin en az gol yiyen takımlar arasında yer aldıklarını anımsatarak, “Geçen sene 34 karşılaşmada 45 gol yedik. Bu ligde en az gol yiyen yedinci takım. Geçen sene dört farklı stoperle oynadım. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yalçın, Doria, Mina ve Murat Akça ile oynadım. Benim oynamadığım maçlarda da bu arkadaşlarımız bir arada oynadı. Galatasaray’dan sonra kalesini en çok gole kapatan takım Malatyaspor, 12 maç gol yemedik. En büyük pay hocamızındır. İlk 5-6 haftada 2 atıp 3 yiyorduk, 3 atıyorduk 4 yiyorduk. Erol hocamız, ‘buna çözüm bulmamız gerekiyor’ dedi. Bu doğrultuda da gerçekten çok iyi çalıştık. Hocamızın dediklerini sahaya yansıttık ve çok iyi bir savunma takımı olduk. Bunu eleştirenlerde oldu ama bakıyorsunuz, Dünya Kupası’nda yarı final ve final oynayan takımlar savunmayı iyi yapan takımlar. Geçen sezon oynadığım dört stoper de çok iyiydi. Bu senede oturmuş bir üçlümüz var. Geçen seneden çok daha az gol yiyerek, çok gol atıp daha fazla puan toplayarak ligi tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH BİR GÜN A MİLLİ TAKIM FORMASI NASİP OLUR”

Milli takımla ilgili de düşüncelerini paylaşan genç stoper, şunları söyledi:

“Benim her zaman milli takım hedefim var. Mayıs ayı sonunda açıklanan kadroda ismimi bekliyordum. Ama kısmet değilmiş. Hocalarımız dışarıdan bizi daha iyi gözlemliyor. Eksiklerimiz illaki var. Bu eksiklerimizi giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah yeri ve zamanı geldiğinde oraya layık görüleceğimize inanıyorum. Yaşım 25, neden olmasın. hedeflerim arasında milli takıma gitmek var. Bu da bana büyük gurur verir. Bende milliyetçi bir insanım. Alt kategorilerde de milli takım formasını terlettiğim için bu duygunun az çok ne olduğunu biliyorum ama A Milli Takım seviyesi çok farklı bir seviye. İnşallah bir gün A Milli Takım da nasip olur.”

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