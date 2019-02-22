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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.02.2019 - 00:24, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar'dan öz eleştiri: "Akıllı davranabilseydik..."

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Sadık Çiftpınar'dan öz eleştiri: "Akıllı davranabilseydik..."

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, Zenit maçının ardından konuştu.

Mücadeleriyle turu hak ettiklerini belirten Sadık, “Maçın başında kötü bir gol yemek bizi olumsuz etkiledi ama yediğimiz golden sonra da ilk yarıda hükmeden bizdik ve top bizdeydi. Ataklar geliştirmeye çalıştık ama pozisyona girememiştik. Mehmet ağabeyin güzel golüyle 2-1’i yakaladık. İkinci yarı açıkçası tam da bizim istediğimiz gibi başladı, 75.dakikaya kadar da oyun bizdeydi. Benim tahminime göre %60’ların üzerinde topa hakim olan bizdik. Ama hep dediğim gibi basit hatalardan, ayağımızdaki topu rakibe vererek pozisyona girmelerini sağladık. Bunlardan bir tanesi de son 15 dakika kala gol oldu. Akıllı davranabilsek en kötü 2-1’lik skorla tur atlayabilirdik. Çok üzgünüz, çünkü her iki maçta da çok iyi mücadele ettik. Mücadelemizle turu hak etmiştik. Böyle bir deplasmanda, böyle bir statta ve böyle bir taraftar desteğine karşı oynamak kolay değil. 60-65 dakika bunu çok iyi başardık. Ama ufak hataların cezasını bu seviyedeki maçlarda çekiyorsunuz. Hepsi birer ders olacak. Artık önümüzde lig kaldı ve ligi de en iyi yerde bitirme adına önümüzdeki Beşiktaş maçıyla başlayıp inşallah galibiyet serisi yakalamak istiyoruz.” dedi.

Beşiktaş ile oynanacak derbi karşılaşmasını da değerlendiren Sadık Çiftpınar, “Arkamızda çok büyük bir taraftar kitlesi var ve biz çok büyük bir camiayız. Bugün burada bu maçı unutup sadece lige odaklanacağız. Beşiktaş maçı da bizim için çok önemli. İnşallah o maçı kazanarak taraftarlarımızın gönlünü almak istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

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