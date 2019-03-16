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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.03.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar'dan Milli Takım açıklaması: Bekliyordum

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Sadık Çiftpınar'dan Milli Takım açıklaması: Bekliyordum

Sadık Çiftpınar, "Herkes biliyor ki başarı açısından Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip taraftarımıza daha iyi futbol izletmeliyiz" dedi. Çiftpınar, Milli Takım'a davet edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine de konuştu...

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Fenerbahçe sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Moses...
Maçın ardından Moses...

Takım için elinden geleni yaptığını ifade eden Sadık Çiftpınar, "Yeterince pozisyon üretemedik. 0-0 dengeli geçen bir maçtı, daha iyi olmamız lazım. Herkes biliyor ki başarı açısından Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip taraftarımıza daha iyi futbol izletmeliyiz. Onlar bize sonuna kadar destek veriyorlar. Pozisyon açısından ikinci yarı daha iyiydik. Maçın bitimine 15 dakika kala çok kötü bir gol yedik. Ancak önemli olan o golden sonra kısa sürede dönüşü yapabilmekti. Bunu taraftarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Sivas iyi mücadele etti. Bizim buraya gelen ya da deplasmana gittiğimizde bütün takımlar bize karşı ayrı motivasyonla oynuyorlar. Golden sonra özellikle iyi bir geri dönüş yaptık. Milli aradan sonra Ankaragücü maçında daha iyi futbolla galibiyet alıp, devam etmek istiyoruz. Herkes takıma katkı sağlamak için sahada. Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir, bende takım için elimden geleni yaptım. İçinde bulunduğumuz durum hepimiz açısında zor. Kazandığımız için mutluyum. İki pozisyon için şöyle söyleyebilirim. Maç içerisinde olan itiş kakışlar. Bana da yapılan darbeler oldu. Abartılacak pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolcu ilk yarıda kendisini ön tarafa doğru atıp vurmak istiyor. Biraz itmiş gibi duruyor ama sadece arkadan elime dokundum. İkinci yarıda da herhangi bir baskı itme yok. Futbolun içinde olacak temaslar. Sahanın içerisinde 4 tane hakem var, VAR’da hakemler var. Ona göre faul ya da penaltı yönünde uyarılırdı" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HEPİMİZİN"

Sadık Çiftpınar, Milli Takım'a davet edilmemesiyle ilgili gelen soru üzerine ise şöyle konuştu: "Taraftara teşekkür etmek istiyorum. Formayı üzerime geçirdiğim andan itibaren bana destek oldular. Onların varlığı desteği çok önemli. Şu zor şartlarda sahada ayakta kalabiliyorsak onların sayesinde oldu. Milli takımı uzun zamandır bekliyordum. Çağrılan arkadaşlarımızda kaliteli futbolcular. Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur.

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Sadık Çiftpınardan Milli Takım açıklaması: Bekliyordum

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