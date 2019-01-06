Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
GeriSpor Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.01.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından futbolseverler tarafından araştırılan isim oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sadık Çiftpınar, U20 takımıyla Milli Formayı da terletmeyi başarmıştır. Malatyaspor kariyerinde önemli başarılara imza atan genç futbolcu, sağ bek olarak sürdürdüğü kariyerini, bir süre sonra stoper mevkisinde devam ettirmiştir. Peki, Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe formasını giymesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı.

1 Ocak 1993 Adana doğumlu olan Sadık Çiftpınar, futbola Seyhan Belediyespor altyapısında başladı. 5 yıl Adana ekibinde forma giyen Sadık, 2009 yılında Galatasaray altyapı hocalarının dikkatini çekince soluğu İstanbul'da aldı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı stoper, Fatih Terim tarafından zaman zaman A Takım ile antrenmanlara çıktı.

Galatasaray altyapısında gösterdiği performansın ardından 2013 yılında dönemin teknik direktörü Feyyaz Uçar, Sadık'ı U 20 Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Hakan Çalhanoğlu, Halil Akbunar, Ahmet Çalık, Okay Yokuşlu gibi isimlerin de bulunduğu kadroda profesyonel olmayan tek futbolcu olan Sadık, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Başarılı performasına rağmen Sadık, Galatasaray'da forma giymeyi olmayı başaramadı ve Trabzon Sebatspor'un (Haçkaspor) yolunu tuttu. İlk profesyonel imzasını Karadeniz ekibinde atan Sadık, 1.5 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrıldı. Milli Takım'daki hocası Feyyaz Uçar'ın isteğiyle Malatyaspor'a transfer edilen Sadık, adeta küllerinden doğdu. Feyyaz Uçar tarafından sağ bekte oynatılan Sadık, 2014-2015 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadı.

Diğer sezon stoperde forma giymeye başlayan genç futbolcu takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Malatyaspor TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalırken Sadık, Süper Lig ekiplerinin gözetimine girmişti. İrfan Buz'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka birisi olan Sadık, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıktığı sezon zirve yaptı ve devleri peşine taktı. Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayı tercih eden Sadık, takım kaptanlığına kadar yükseldi.

3.5 sezon Malatyaspor forması giyen Sadık, 108 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Seyhan Belediyespor (2003-2009)
Galatasaray (2009-2011)
Trabzon Akçaabat (2014-2015)
Yeni Malatyaspor (2015-2019)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sadık Çiftpınar kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Federasyon Kupası tüm hızıyla sürüyor! Leeds, Manchester City...

Umut Nayir: 'Samet Aybaba benim için fırsat'

İşte Belhanda gerçeği! Büyük şok...