Sadık Çiftpınar kimdir?
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıklamasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Sadık Çiftpınar'ın kim olduğu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Peki, Sadık Çiftpınar kimdir? İşte hayatı hakkında bilgiler.
1 Ocak 1993 Adana doğumlu olan Sadık Çiftpınar, futbola Seyhan Belediyespor altyapısında başladı. 5 yıl Adana ekibinde forma giyen Sadık, 2009 yılında Galatasaray altyapı hocalarının dikkatini çekince soluğu İstanbul'da aldı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı stoper, Fatih Terim tarafından zaman zaman A Takım ile antrenmanlara çıktı.
Galatasaray altyapısında gösterdiği performansın ardından 2013 yılında dönemin teknik direktörü Feyyaz Uçar, Sadık'ı U 20 Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Hakan Çalhanoğlu, Halil Akbunar, Ahmet Çalık, Okay Yokuşlu gibi isimlerin de bulunduğu kadroda profesyonel olmayan tek futbolcu olan Sadık, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Başarılı performasına rağmen Sadık, Galatasaray'da profesyonel olmayı başaramadı ve Trabzon Sebatspor'un (Haçkaspor) yolunu tuttu. İlk profesyonel imzasını Karadeniz ekibinde atan Sadık, 1.5 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrıldı. Milli Takım'daki hocası Feyyaz Uçar'ın isteğiyle Malatyaspor'a transfer edilen Sadık, adeta küllerinden doğdu. Feyyaz Uçar tarafından sağ bekte oynatılan Sadık, 2014-2015 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadı.
Diğer sezon stoperde forma giymeye başlayan genç futbolcu takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Malatyaspor TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalırken Sadık, Süper Lig ekiplerinin gözetimine girmişti. İrfan Buz'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka birisi olan Sadık, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıktığı sezon zirve yaptı ve devleri peşine taktı. Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayı tercih eden Sadık, takım kaptanlığına kadar yükseldi.
3.5 sezon Malatyaspor forması giyen Sadık, 108 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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