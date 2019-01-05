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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
05.01.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Sadık Çiftpınar: Hayallerimin peşinden geldim"

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Sadık Çiftpınar: Hayallerimin peşinden geldim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, "Hayallerimin peşinden geldim" dedi. 

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'dan 3,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp televizyonuna konuştu.

Hayalini kurduğu yerde olduğunu söyleyen Çiftpınar, "Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı başta Sayın Başkanımız Ali Koç’a, Semih Özsoy Başkanımıza ve diğer yönetici ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Bana, kendi evimde; kendi yuvamda gibi hissettirdiler. Hayalini kurduğum yerdeyim. Ait olduğum yerdeyim. Ailemle birlikte bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Yarından itibaren takımla birlikte olacağım. Çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirme adına sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah bunu hep beraber el birliğiyle göstereceğiz. Fenerbahçe, iç sahadaki maçlarda ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu her zaman gösterdi. İkinci yarıda da taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Bizlerde sahada terimizin son damlasına kadar, elimizden gelenin en iyisini yaparak, onlara o mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İnşallah camiamızı çok daha iyi yerlere getirerek, taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi. 

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"İnşallah bu formaya layık olabilirim" Elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyleyen Sadık Çiftpınar, "Son bir haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. İşin diğer boyutunda da Malatyaspor’un üzerimde çok emeği var. Başta Başkanımız Adil Gevrek olmak üzere, Teknik Direktörümüz Erol Bulut, takım arkadaşlarım, bütün camiamız, personelimiz ve Malatyaspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel 4,5 sezondu. Buraya hayallerimin peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kimsenin bundan şüphesi olmasın” şeklinde konuştu. 

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