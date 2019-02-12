Sadık Çiftpınar: "Geldiğim günden beri, Ali Koç..."
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Sadık Çiftpınar, Zenit maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Sadık Çiftpınar'ın maç değerlendirmesi şu şekilde:
"Geldiğim günden beri, Ali Koç, Ersun Yanal, yönetim ve taraftarımız bana olan güvenlerini hissettirdi. Ben de sahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk 45 dakika Zenit'e nefes aldırmadık; penaltı dışında kalemize gelemediler. İkiyi, üçü bulsak daha iyi olurdu. Bugünkü birlik beraberliği gösterdiğimiz sürece hiçbir yerde sırtımız yere gelmez."
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