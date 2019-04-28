Sadık Çiftpınar, ekstra cezayla karşı karşıya! 4 ila 12 maç...
Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar, maçın ardından verdiği röportaj sebebiyle ekstra cezayla karşı karşıya...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilen Sadık Çiftpınar, müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunurken, talimatlar gereği ceza alabilir.
Talimatnamede herhangi bir nedenden ihraç edilen, idari tedbir konulmuş kişiler; flaş röportajlara, basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda yer alamazlar ibaresi yer alıyor.
Ve kurallar gereği, ihlal eden futbolcuların 4 ila 12 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor.
Maçın ardından karma alanda röportaj veren Sadık Çiftpınar'ın ceza alıp alamayacağı henüz bilinmiyor.
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