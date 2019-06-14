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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Sadi Tekelioğlu: "Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı"

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Sadi Tekelioğlu: "Yusuf ve Abdülkadir çare olacaksa satılmalı"

Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, kulübün ekonomik durumunu düzeltecek olması halinde Avrupa'dan transfer önerileri gelen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün satılması gerektiğini söyledi. 

Bordo-mavili takımın altyapısında görev yaptığı dönemde Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür gibi oyuncuları yetiştiren ve A takımda da bu oyunculara forma şansı veren Tekelioğlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tekelioğlu, durup dururken bu oyuncuların satışının gündeme gelmediğini, kulübün ekonomik gerçeklerinin bulunduğunu belirtti. 

"Ben de tabii ki altyapıdan yetişen oyuncuların satılmasını istemem ama kulübün ekonomik durumu ortada." diyen Tekelioğlu, şunları kaydetti: 

"Bu iki oyuncudan 200 milyon liraya yakın gelir elde edilecekse, bu kulübün borcunun beşte biridir, yani önemli bir rakamdır. Kulübe çare olacaksa, ekonomik durum bu iki oyuncudan gelecek parayla düzelecekse bana göre satılmalıdır. Kulübü kurtarma yönünde adım atılmalıdır ama 'Paramız var, iş düzelecek, takımın üstüne koyalım.' denirse ikisinin satılması o düşünceye uygun olmaz." 

Takımda direkt altyapıdan gelip ilk 11'de oynayan 5 oyuncu bulunduğunu vurgulayan Tekelioğlu, "Bu da yüzde 50'ye yakın bir oran. Bir iki sene sonra bu oyuncuların yaşları 23-24'e gelecek. Alttan gelen oyuncular da ilave edildiğinde uzun yıllar şampiyon olabilecek bir kadro yakalanabilir ama Trabzonspor'un gerçekleri var." diye konuştu. 

- "Açığa çıkmamış inanılmaz potansiyelleri var" 

Tekelioğlu, Yusuf ve Abdülkadir'in her geçen zaman üstüne koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: 

"Türkiye'de gelişimlerini tamamlamışlar mı? Yetiyor burada oynamaları için ama açığa çıkmamış potansiyelleri inanılmaz var. Uğurcan için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Bu oyuncuların hepsi, Avrupa'nın önde gelen 5 liginde oynayabilir. Yurt dışına gidecekse üçünün çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum, üstüne koyarlar. Mental olarak gelişmeleri lazım. Kapasiteleri, yetenekleri, anlayışları var, daha fazla çalışmaları gerekiyor. Seçecekleri takım, ülke onları mental anlamda da daha geliştirecektir. Ronaldo, Messi ekonomik olarak hayatlarını kurtarmış ama halen en fazla çalışan, koşan, mücadele eden oyuncular." 
Trabzonspor yönetiminin transfer, kadro yapılanması konusunda doğru işler yaptığını belirten Tekelioğlu, "Bu yönetim, geçmişe göre daha temkinli, dikkatli yoluna devam ediyor. Attıkları adımlar doğru. Çünkü bu ekonomik şartlarda kulüplerin ayakta kalma şansı gitgide zayıflıyor. Transferde büyük paralar harcama dönemi bitmiştir. Mevcut kadroyu korur, 1-2 bonservissiz oyuncu katar, altyapıya önem verirlerse gelecek yıl için büyük mesafe katedilir." değerlendirmesinde bulundu. 

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