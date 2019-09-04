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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.09.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'

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Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı oyuncunun Uğurcan Çakır olacağını söyleyen Sadi Tekelioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor, Yusuf'un ederini buldu ama bu Türkiye şartlarında buldu. Trabzonspor doğru kararı verdi ama Abdülkadir'in Türkiye'de ederi daha fazla. Giderken de çok önemli para getirebilir. Trabzonspor'a en büyük parayı getirecek oyuncunun da Uğurcan olduğunu düşünüyorum. Chelsea'nin, City'nin, Barcelona'nın kalecisi koruyabilecek yetenekte bir kaleci. Tekniği çok iyi. Uğurcan hepsinin önüne geçti. Türkiye'den yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak. İngiltere Premier Lig'ine yakışacağını düşünüyorum.

Uğurcan'a Liverpool'dan teklif gelmiş miydi?

Bize ulaşmış bir şey yoktu ama bu sene bu ilgiler gelecektir. Çok iyi yer tutan, kaleci bilgisi çok yüksek bir oyuncu.

Yusuf'un Lille performansı hakkında...

Lille tam da Yusuf'un oynayabileceği bir takım. Lille için verilen bonservis de büyük para. Ben Yusuf'a ısrarla, oynayabileceği bir takıma gitmesini söyledim. 3-4 hafta sonra onun için çok daha iyi olacak. Şu anki performansından memnunum.

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Sadi Tekelioğlu: Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak

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