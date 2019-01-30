Sadettin Saran'dan başkanlık itirafı: "Ali Koç aday olunca kenara çekildim"
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, TGRT Haber’de yayınlanan “Meliha Okur ile Anlat Bana” programına konuk oldu.
Ali Koç aday olunca, hayali olan Fenerbahçe başkanlığını ertelediğini söyleyen Saran şu ifadeleri kullandı:
“Çok genç yaşta tanıştım sporla. Hayatımın olmazsa olmazlarından bir tanesi. İş hayatında gerekli olan her şeyi- disiplin, motivasyon, fedakarlık, hedef belirleme, takımdaşlık- spor hayatından kazandım.”
"Fenerbahçe’ye çok büyük teveccühle gelmiş bir başkan var. Daha 7 ay oldu. İmza toplama olaylarını, genel kurul konuşulmasını yanlış buluyorum. Sayın Ali Koç’a destek olunması gerek. Bu zor günler taraftarın da desteğiyle atlatılacaktır.”
"“Futbol endüstrisinde çok ciddi sorunlar var. Altyapıya daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Daha fazla Cengiz Ünder’ler yetiştirilmeli. Altınordu bunu çok iyi yapıyor. Böyle kulüplerin artması lazım. Tabii sadece altyapıyla olmaz. Pazarlamayı da iyi yapmak gerek"
“Hayallerimden biri Fenerbahçe başkanlığı. Sayın Ali Koç aday olunca kenara çekildim. Doğru zamanda yapmak, fırsatçı olmamak lazım. Önce Fenerbahçe’yi düşünmek lazım. Bunu öylesine söylemiyorum. İlk doğru zamanda da aday olma niyetim var.”
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