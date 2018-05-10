Sadettin Saran: Bir oyum var, o da Ali Koç'a
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulunda, başkan adaylarından Ali Koç'a oy vereceğini söyledi.
Sadettin Saran, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Rahmiye Sare Palalı Teknik Koleji tarafından düzenlenen kariyer günü etkinliğine katıldı.
OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere tavsiyelerde bulunan Saran, "Üniversite yıllarında yaşadığım zorluklar, bana pes etmemeyi öğrettiği için kimsenin hayallerimi yıkmasına müsaade etmedim. Sizlerin de önünüze bazıları çıkacak, 'yapma' diyecek. Hayallerinizi kimsenin sınırlamasına müsaade etmeyin. Bildiğiniz yoldan sakın vazgeçmeyin." diye konuştu.
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Saran, Fenerbahçe Kulübündeki başkanlık yarışıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:
"Bu yarış Fenerbahçe için çok önemli bir yarış. Artık kişiler, şahıslar üzerinden konuşmaktan ziyade, Fenerbahçe'nin müthiş bir değişime ihtiyacı var. Bu bütçeyle, bu taraftarla maalesef olması gerektiği yerde değil Fenerbahçe. Dolayısıyla ben de bir değişim istiyorum. İnşallah 3 Haziran'da hayırlısı olur. Ben açıklamamı yaptım. Kendim aday olmak istiyordum. Ama taraftarın Ali Koç'a ciddi bir teveccühü olduğunu gördüm. Dolayısıyla aday olmak için aday olmanın da bir anlamı yok. Bir oyum var, onu da Ali Koç'a vereceğim."
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