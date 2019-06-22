Sadece Roco'ya teklif var
Beşiktaş’ın satmak istediği Quaresma, Lens ve Mirin’e resmi bir teklif yapılmazken, Roco’ya ülkesi Şili’den üç teklif geldi. 26 yaşındaki savunmacı için en istekli takımın Colo Colo olduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ta gözden çıkartılan futbolcularla, iyi teklif gelirse de satılmalarına sıcak bakılan futbolcular içinde bir tek Enzo Roco’ya talip çıktı. Siyah beyazlıların geçen sezon başında transfer ettiği ancak verim alamadığı Şilili savunmacıya ülkesinden üç teklif geldiği öğrenildi. 26 yaşındaki Enzo Roco için teklif yapan ekiplerinse Şili’nin önde gelen kulüpleri Colo Colo, Universad de Chile ve de Union Espanola olduğu öğrenildi.
10 MAÇTA 496 DAKİKA OYNADI
Bu kulüpler arasında Roco için en istekli olan kulüpse Colo Colo, bu ayın başında siyah beyazlıların kapısını çaldığı belirtilen Colo Colo, siyah beyazlıların bonservis bedelini düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, 1 milyon Euro’ya aldığı Roco için 1.5 milyon Euro talep ediyor. Roco, Beşiktaş’ta sadece 10 karşılaşmada 496 dakika süre aldı. Şilili savunmacı, Avrupa Ligi’nde 1 gol attı.
GÜVEN VE DORUKHAN GİDEBİLİR
Beşiktaş, Lens, Mirin ve Quaresma’dan de kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Ancak bu oyuncular için henüz resmi olarak kulübün kapısını çalan kimse yok. Siyah beyazlılar elindeki futbolculardan piyasası en yüksek olan Vida’yı da beklediği rakamlar oluşması halinde satılmasına onay verecek. Ama Vida İstanbul’da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirtiyor. Beşiktaş, Dorukhan ve Güven’i de iyi teklifler alırsa satmaya sıcak.
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