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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sadece Roco'ya teklif var

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Sadece Roco'ya teklif var

Beşiktaş’ın satmak istediği Quaresma, Lens ve Mirin’e resmi bir teklif yapılmazken, Roco’ya ülkesi Şili’den üç teklif geldi. 26 yaşındaki savunmacı için en istekli takımın Colo Colo olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta gözden çıkartılan futbolcularla, iyi teklif gelirse de satılmalarına sıcak bakılan futbolcular içinde bir tek Enzo Roco’ya talip çıktı. Siyah beyazlıların geçen sezon başında transfer ettiği ancak verim alamadığı Şilili savunmacıya ülkesinden üç teklif geldiği öğrenildi. 26 yaşındaki Enzo Roco için teklif yapan ekiplerinse Şili’nin önde gelen kulüpleri Colo Colo, Universad de Chile ve de Union Espanola olduğu öğrenildi.

10 MAÇTA 496 DAKİKA OYNADI

Bu kulüpler arasında Roco için en istekli olan kulüpse Colo Colo, bu ayın başında siyah beyazlıların kapısını çaldığı belirtilen Colo Colo, siyah beyazlıların bonservis bedelini düşürmesini bekliyor. Beşiktaş, 1 milyon Euro’ya aldığı Roco için 1.5 milyon Euro talep ediyor. Roco, Beşiktaş’ta sadece 10 karşılaşmada 496 dakika süre aldı. Şilili savunmacı, Avrupa Ligi’nde 1 gol attı.

GÜVEN VE DORUKHAN GİDEBİLİR

Beşiktaş, Lens, Mirin ve Quaresma’dan de kendilerine kulüp bulmalarını istedi. Ancak bu oyuncular için henüz resmi olarak kulübün kapısını çalan kimse yok. Siyah beyazlılar elindeki futbolculardan piyasası en yüksek olan Vida’yı da beklediği rakamlar oluşması halinde satılmasına onay verecek. Ama Vida İstanbul’da mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirtiyor. Beşiktaş, Dorukhan ve Güven’i de iyi teklifler alırsa satmaya sıcak.

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