Sadece Burak değil, Beşiktaş da döndü
Taraftarın bağrına bastığı Burak’ın 2 süper golle maç kazandırması, Kagawa transferinin yarattığı coşku, Mirin, Atiba ve Lens’in iyi futbolları ve Orman’ın, “Tamamen lige konsantreyiz” demesi, siyah beyazlıların iddiasını ortaya koydu.
Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkamayan ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında büyük darbeler alan Beşiktaş, ara transferlerinin performansıyla yeniden umutlandı. Lider Medipol Başakşehir’in Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetmesi sonrası çıktığı Bursaspor maçını 2-0 kazanarak puan farkını 9’a düşeren siyah beyazlılar, ligde yeniden iddialı konuma geldi. Başkan Fikret Orman’ın, teknik direktör Şenol Güneş’in Milli Takım’ın başına geçeceği yönündeki iddialara set çekip, “Tamamen lige konsantre olduk” demesi de bu iddianın somut göstergesi oldu.
Lens, Quaresma'ya nazire yaptı
Bursa maçından 3 puan alınmasının yanı sıra transferi tartışma yaratan Burak Yılmaz’ın taraftarla barışması ve 2 gol atması, Atiba’nın eski günlerini hatırlatan bir oyun sergilemesi, Lens’in Quaresma’ya nazire edercesine trivela asisti yapması ve de iyi oynaması, Mirin’in kusursuza yakın futbolu Güneş’i memnun etti. Ara transferde takıma en son katılan isim olan Kagawa’nın da fiziksel olarak ilk 11 için hazır hale gelmesi teknik direktör Şenol Güneş’in seçeneklerini artırdı. Cuma günü toplam 4.5 milyon Euro ödeme yapılması ve uzun bir aradan sonra stadın dolması da siyah beyazlı oyuncuları havaya soktu. Bursaspor maçında 3 puandan çok daha fazlasını kazanan Kartal’da, ‘geri dönen’ sadece Burak Yılmaz değil, futbolcusundan yöneticisine dek tüm Beşiktaş takımı oldu.
‘Burak ve Kagawa sezon başında gelseydi liderdik’
Başkan Fikret Orman’ın Bursaspor maçından hemen sonra beIN Sports’ta kararlı biçimde dile getirdiği üzere, siyah beyazlı takımdaki herkes şu an için sadece Süper Lig’e odaklanmış durumda. Diğer taraftan yediden yetmişe tüm Beşiktaş camiası özellikle Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa transferleri için, “Keşke sezon başında alınsalardı. Ara transferde değil de ağustos ayında gelselerdi şimdi lider bizdik” diyerek hayıflanıyor. Beşiktaş yönetimi iki oyuncuyu da sezon başı istemiş ama transferleri gerçekleşmemişti. Burak son dakikada Trabzonspor ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle direkten dönerken, Kagawa için Borussia Dortmund Kulübü’nün 8 milyon Euro’luk bonservis bedeli transferi olanaksız kılmıştı
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