Sadece 15 dakika oynatıp 20 milyon euroya sattılar!
Premier Lig ekiplerinden Watford, genç golcüsü Dodi Lukebakio'yu Hertha Berlin'e yaklaşık 20 milyon Euro’ya satmak üzere anlaşmaya vardı.
Geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'ta kiralık geçiren Belçikalı oyuncu 34 maçta 14 gol atmıştı. Lukebakio bir Bundesliga maçında Manuel Neuer'e 3 gol birden atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçmişti.
Lukebakio, bonservisine sahip olan Watford'da sadece 15 dakika oynadı. İngiliz ekibi Ocak 2018'de Anderlecht'ten aldığı genç oyuncusu o sezon sadece West Ham'a 3-0 yenildiği maçta 75. dakika oyun sokmuş daha sonra hiç oynatmamıştı.
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