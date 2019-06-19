Şadan Kalkavan Turnuvası bol gollü başladı
İstanbul'ta Amatör ve profesyonel futbol oynamış tüm oyuncuların katıldığı 4. Şadan Kalkavan Veteranlar Futbol Turnuvası 10 takımın katılımıyla süper futbol ve bol golle başladı.
Türk futbolunun ağabeyi olarak anılan ve Fenerbahçe'de başarılı yöneticilek yapan Şadan Kalkavan anısına düzenlenen turnuva'ya Üsküdar, Türkiyemspor,Sarıyer, Bozkurt, Mecidiyeköy, Doğan Yıldız, Güvenspor, Edirnekapı Tayfun, Gaziosmanpaşa katıldı.
Haliç Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güzktoklusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Lütfullah Şakar, İstanbul’un efsane olmuş tüm başarılı oyuncularının katıldığı turnuvada şov izlediklerini belirerek şöyle konuştu “Haliç ve Türk futbolunun önemli bir değeri olan Şadan Kalkavan'ın anısını yaşatmak adına düzenlediğimiz bu turnuvaya her yıl ilginin artmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesi değerlerimizi unutmadan gelecek kuşaklara tanıtmaya çalışıyoruz. Turnuvanın dostça ve kardeşçe geçmesi ve izleyenlerin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor” dediler.
Turnuvada Üsküdar Masterler Futbol takımı sergilediği futbol ve attığı goller ile alkışlandı.
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