Sacramento Kings'ten Bogdan Bogdanovic’e 51.4 milyon dolar!
Batı Konferansı ekiplerinden Sacramento Kings, takımın yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic’e maksimum maaş değerinde yeni bir kontrat teklif etti.
Sacramento Bee’den Jason Anderson’ın aktardığı bilgilere göre kadro çekirdeğini korumak isteyen ve uzun vadede başarı hedefleyen Sacramento Kings, takımın yıldız oyuncusu Bogdan Bogdanovic’e dört yıl için 51.4 milyon dolar yani maksimum değerinde yeni kontrat teklif etti.
Yıldız oyuncunun ise bu kontratı imzalamak için acelesi yok. Teklif aldığını doğrulayan 27 yaşındaki oyuncu, Sacramento’da kalmak istediğini belirtmesine karşın 30 Haziran’a kadar bekleyip kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirebilir. Hiçbir şey için acele etmek istemediğinin altını çizen Sırp yıldız, eğer Kings ile sözleşme imzalamazsa bu yaz sınırlı serbest kalacak.
Bogdan ile benzer durumda olan Buddy Hield da takımda kalmak istiyor ve takım da Hield’ı kadroda tutmak istiyor. Bu iki ismi kadro çekirdeğinin merkezinde gören Kings yönetimi, bu iki oyuncuyu kaybetmeyi istemiyor.
Kaliforniya ekibi, Hield ile 21 Ekim, Bogdanovic ile 30 Haziran 2020’ye kadar yeni kontrat imzalama hakkına sahip.
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