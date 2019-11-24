Sabriye Şengül’ü nakavt eden Denise Kielholtz kimdir?
Sabriye Şengül, MMA'da Denis Kielholtz'a 32 saniyede nakavt oldu. Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı. Peki, Sabriye Şengül’ü nakavt eden Denise Kielholtz kimdir?
Hollandalı bir kadın Muay Thai avcısı ve karma dövüş sanatçısı olan Denise Kielholtz, 30 Mart 1989 tarihinde dünyaya geldi. 2004'ten beri profesyonel olarak yarıştı ve şu anki Bellator Kickboxing Flyweight şampiyonu. Denise Kielholtz, Türkiye'de adını Sabriye Şengül ile çıktığı dövüş sanatıyla duyurdu. Hollandalı dövüşçü MMA'da Sabriye Şengül’ü 32 saniyede nakavt etti.
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