Sabriye Şengül Maria Karaoulani boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sabriye Şengül Maria Karaoulani boks maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?Sabriye Şengül büyük boks mücadelesi ile ringlere geri dönüyor. Son olarak Survivor'da mücadele eden Sabriye Şengül, 14 Nisan Cumartesi günü Gebze Kapalı Spor Salonu'nda Yunan rakibi Maria Karaoulani ile boy ölçüşecek. Dövüş sporlarına gönül vermiş iki organizatör tarafından Gebze'de gerçekleştirilecek olan gecede, Adem Bozkurt ve Marvin Sansaar gibi önemli isimler de yer alacak. Peki Sabriye Şengül Maria Karaoulani maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
Sabriye Şengül, Yunan rakibi Maria Karaoulani ile ringe çıkmaya hazırlanıyor. Survivor'ın 2017 ayağında verdiği mücadeleler ve söylemleriyle unutulmazlar arasında yerini ayırtan Sabriye Şengül, canlı yayınla ringte mücadelede olacak. Sabriye Şengül Maria Karaoulani boks maçı 14 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'da TV 8,5 kanalında olacak.
Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentbol oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi.
Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”
2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül, ilk olarak hentbolla kariyerine başladı daha sonra kickboks'a yöneldi. Boksa başladıktan yaklaşık 6 ay sonra 54 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Sabriye Şengül, ailesinden bir süre boks yaptığını sakladı. Fakat şampiyon olduktan sonra gazetelerde haberi çıkınca ailesine söylemek zorunda kaldı. Ailesi ilk başlarda istemese bile zamanda en büyük destekçileri oldular. Boks ve Kickboks'ta 3 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Sabriye Şengül'ün K1 Dünya Karması ve Uluslararası boks şampiyonluğu bulunmaktadır. Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.
Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”
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