Sabri'nin yeni mesleği! Çok şaşıracaksınız...

Türk futbolunun son yıllardaki emektarlarından Sabri Sarıoğlu, çok şaşıracağınız bir işe adım attı...
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve oradan da milli takıma yükselen Sabri Sarıoğlu, gözlük işine girdi...
'Reis' lakaplı oyuncu Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'den optik dükkanı açtı.
Bir arkadaşı ile beraber gözlük dükkanı açan Sabri Sarıoğlu, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından bir kez daha ticaret hayatına atıldı.
Sabri'nin Nişantaşı'nda açtığı mağazanın ilk ziyaretçilerinden birisi ise Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin oldu.
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