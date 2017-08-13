Sabri'den G.Saray'a sert sözler

Göztepe ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı ligmaçı sonrası Galatasaray'dan izmir temsilcisine transfer olan Sabri Sarıoğlu açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Sarıoğlu, 'İyi mücadele ettik. Ben de dahil bir çok oyuncu takıma yeni geldi. Hocamız da takımın başına yeni geçti. Bu kısa süreçte iyi bir birliktelik yaşadık. Takım arkadaşlarımın yetenekleri ve karakterleri inanılmaz derece iyi. İnşallah bundan sonra Göztepe camiasına yakışır mücadele edeceğiz' dedi.

Galatasaray hakkında gelen sorular üzerine konuşan tecrübeli futbolcu, 'Galatasaray'da bırakmak ister miydin?" ve "Engellendiğini düşünüyor musun?"soruları üzerine Sabri Sarıoğlu; "Net bir şekilde söyleyeyim. Engellendim. Konuşacak bir şey yok'dedi.

Yönetim mi yoksa hoca mı engelledi sorusuna da Sabri, 'Şu an konuşmak istemiyorum ama şunu bilin hocayla alakası yok' yanıtını verdi.