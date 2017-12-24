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Sabri'den Fatih Terim ve Tudor açıklaması

Göztepe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maç sonrasında deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray, Fatih Terim ve Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
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İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları;

'ETKİLENMEDİM DESEM YALAN OLUR'
"Duygusal olarak etkilemedi desem yalan olur ama sonuçta profesyonel oyuncularız. 21 yıl bulunduğum Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olarak çıktım. Puan veya puanlar almak için gelmiştik, pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İlk yarıyı iyi bir puanla bitirdik ama ikinci yarı daha da iyisini yapmak istiyoruz." diye konuştu.

'FATİH TERİM'İ ZİYARET ETTİM'
Maçtan önce Fatih Terim ile görüştüğünü belirten Sabri, "Maçtan önce Fatih Terim'i ziyaret ettim. Benim futbolculuk kariyerimde çok önemli bir insandır. Hayırlı olsun demeye gittim. Fatih Terim'in Galatasaray camiası için çok farklı bir yeri vardır. Başarılar diliyorum. Biz de Göztepe olarak daha iyi olmaya bakacağız." dedi.

FLAŞ TUDOR SÖZLERİ
Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde kararın Tudor tarafından verilmediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadım. O da benimle sorunu olmadığını söylemişti zaten. Taraftarların beni çağırması benim için çok mutluluk verici bir şey. Galatasaray camiasında iyi bir yer edindiğimi gördüm bugün. Galatasaray'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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