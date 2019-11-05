Sabri Sarıoğlu'ndan sürpriz karar
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini söyledi.
Sabri Sarıoğlu, önceki gün pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte Vadistanbul’daydı.
Emektar futbolcu, kariyerine eğitmen olarak devam etmek istediğini ve bu alanda çalışmalar yaptığını söyledi. Aile, yemek sonrası AVM’nin oyun alanında vakit geçirdi.
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