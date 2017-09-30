Sabri Sarıoğlu ve Volkan Şen sürprizi!

A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu flaş bir karara imza attı ve aday kadroya Şener Özbayraklı yarine Sabri Sarıoğlu'nu dahil etti. Lucescu'nun diğer bir sürprizi ise Volkan Şen'di.

6 YIL SONRA DÖNDÜ

Göztepe'nin tecrübeli kaptanı Sabri Sarıoğlu, en sonra 11 Kasım 2011'de A Milli Takım formasıyla sahaya çıkmıştı. Sabri'nin son oynadığı maç ise Hırvastistan'a 3-0 kaybettiğimiz mücadeleydi.

SADECE 36 DAKİKA SAHADA KALDI

Lucescu'nun diğer bir seçimi Volkan Şen ise son oynanan Türkiye-Hırvatistan maçından bu yana Süper Lig'de 36 dakika forma giydi, 21 kez topla buluştu ve 11 isabetli pas attı. Öte yandan Lucescu'nun Volkan Şen kararı, sosyal medyayı da salladı. Bu kadar az bir süre alan ve maç eksiği bulunan Volkan Şen'in kadroya dahil edilmesi büyük tepki yarattı.

İşte A Milli Takım aday kadrosu...