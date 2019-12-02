Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL'lik araba hediye etti!
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na hediye ettiği araba çok konuşuldu...
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve son olarak Göztepe'de oynadıktan sonra bir kulüple anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na servet değerinde bir hediye aldı.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na 2.5 milyon TL değerinde araba hediye etti.
Sabri, arabanın plakasını ise kendi ve eşinin baş harfleri olan 'YSS' yaptı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle