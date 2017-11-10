Sabri Reis'in yanına gidiyor! Yıldız Aslan...

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrası, "Devre arasında mutlaka takviye yapacağız" açıklamasının ardından sarı kırmızılıların, G.Saraylı kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermediği futbolcu için nabız yoklayan Göztepe'nin devre arasında transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Yasin'in menajeri Ahmet Bulut'la da sık sık fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar ile kontratı mayıs ayında bitecek deneyimli futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi.

FORVET VE STOPER

30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu kadrosuna katıp hücum hattını güçlendirmeyi planlayan İzmir ekibinin, bir forvet ve stoper de alacağı kaydedildi. G.Saray'a 2014-15'te Erciyesspor'dan transfer olan Yasin, 6 kez A Milli Takım'ın formasını terletti. Dortmund doğumlu gurbetçi futbolcu bu sezon ligde 4, Avrupa Ligi'nde 2 maçta oynarken, ne asist ne de gol katkısı verebildi. (Fotomaç)