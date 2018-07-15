Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz kaç yaşında?
Şaban Yılmaz, başpehlivanlık mertebesine erişmiş isimler arasında yer almaktadır. 1,90 boyuna ve 113 kiloya sahip olan Şaban Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev almaktadır. Peki, Şaban Yılmaz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Şaban Yılmaz, 20.05.1977 tarihinde Samsun’da dünya’ya gelmiştir. Yılmaz güreş sporuna 11 yaşlarında ailesinin güreşe olan merakı ile başlamıştır. 2005 yılında Uluslar arası Yaşar Doğu turnuvasında ikinci olan Yılmaz, 2006 yine aynı turnuvada üçüncü olmuştur.
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2000 yılı Büyük Orta’da üçüncü, 2002 yılında başaltı üçüncü olmuştur.2003 yılında da Baş Pehlivan ikincisi olarak kürsüye çıkmıştı. Ancak yasaklı madde kullandığından dolayı Türkiye Güreş Federasyonu tarafından derecesi iptal edilmiştir. 2004 yılında yine Başpehlivan üçüncüsü olmuştur. 2005 yılında bu defa Başpehlivan olarak altın kemeri boynuna takmıştır.
113 kilo ağırlığında 1,90 boyunda olan Yılmaz’ın lisans numarası 06-235’dir. Evli ve Ankara Büyükşehir belediyesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda aynı belediyenin sporcusudur.
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