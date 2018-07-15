Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.07.2018 - 16:40, Son Güncelleme:

Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz kaç yaşında?

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Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz kaç yaşında?

Şaban Yılmaz, başpehlivanlık mertebesine erişmiş isimler arasında yer almaktadır. 1,90 boyuna ve 113 kiloya sahip olan Şaban Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev almaktadır. Peki, Şaban Yılmaz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Şaban Yılmaz, 20.05.1977 tarihinde Samsun’da dünya’ya gelmiştir. Yılmaz güreş sporuna 11 yaşlarında ailesinin güreşe olan merakı ile başlamıştır. 2005 yılında Uluslar arası Yaşar Doğu turnuvasında ikinci olan Yılmaz, 2006 yine aynı turnuvada üçüncü olmuştur.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 2000 yılı Büyük Orta’da üçüncü, 2002 yılında başaltı üçüncü olmuştur.2003 yılında da Baş Pehlivan ikincisi olarak kürsüye çıkmıştı. Ancak yasaklı madde kullandığından dolayı Türkiye Güreş Federasyonu tarafından derecesi iptal edilmiştir. 2004 yılında yine Başpehlivan üçüncüsü olmuştur. 2005 yılında bu defa Başpehlivan olarak altın kemeri boynuna takmıştır.

113 kilo ağırlığında 1,90 boyunda olan Yılmaz’ın lisans numarası 06-235’dir. Evli ve Ankara Büyükşehir belediyesinde çalışmaktadır. Aynı zamanda aynı belediyenin sporcusudur.

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