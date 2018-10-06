S Sport Plus hangi kanalda? Frekans bilgileri var mı?
S Sport Plus, yayın akışı içerisinde barındırdığı spor müsabakaları ile izleyicilerin sorguladığı kanal oldu. UFC müsabakaları ve bazı liglerini önemli maçlarının yer aldığı S Sport Plus, akıllı cihazlar ya da bilgisayar aracılığıyla canlı takip edilebiliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izleniyor? İşte, özellikle UFC takipçilerinin merakla araştırdığı platform hakkında bazı bilgiler
S Sport Plus, son günlerde yayınladığı müsabakalarla araştırılan kanallar arasında yer alıyor. Uydu frekansında bulunan S Sport kanalından farklı olarak aylık ya da yıllık üyelik ücreti ödenerek takip edilebilen kanal, birçok içeriğe ev sahipliği yapıyor.
S SPORT PLUS'TA HANGİ İÇERİKLER YER ALIYOR?
S Sport Plus uygulaması ile Premier Lig, Bundesliga NBA, Formula-1 ve UFC, MotoGP, ATP500 ve pek çok spor içeriği, aynı anda Tekrar-İzle, Seç-İzle seçenekleri ile izlenebiliyor.
Aynı anda 5 canlı yayın özelliği, izleyicilere özellikle hafta sonları aynı saate gelen maç programlarının daha sonradan takip edilmesine imkan sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçebiliyorlar. Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgeselleri S Sport Plus’ta ekrana geliyor.
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