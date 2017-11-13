S Sport kanalı frekans bilgileri nelerdir?

S Sport kanalı frekans bilgileri henüz belli olmadı. Çünkü S Sport kanalının şimdilik uyduda yer almayacak. Bu nedenle S Sport kanalı yalnızca Digitürk, D-Smart, Turkcell TV+ gibi platformlarda yer alıyor.

İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.

S Sport kanalına Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanallardan ulaşabilirsiniz.